Casal de suspeitos é preso pela PM com drogas

Foto: PMMG

Na noite da última quinta-feira (26), em Varginha, a Polícia Militar foi acionada para abordagem de dois suspeitos numa motocicleta, placa de Varginha, que estariam vendendo drogas.

Os policiais militares conseguiram abordar o veículo com o casal de suspeitos, ambos conhecidos no meio policial, sendo que com o suspeito de 23 anos, numa bolsa tiracolo, foram localizados 43 papelotes de cocaína, prontos para a venda, além de R$ 11,00, um aparelho celular e um cartão de banco. Com a suspeita de 18 anos, foi apreendido um invólucro plástico contendo 14 papelotes da mesma droga, R$ 150,00 e um aparelho celular.

Foi dado buscas no imóvel, que se encontra inabitado, e nada de ilícito foi encontrado. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado e os suspeitos foram presos e levados para a delegacia de plantão, juntamente com o material arrecadado, onde o flagrante foi ratificado.

Fonte: PMMG