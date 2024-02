Carro cai de viaduto e deixa feridos em Lavras

O condutor perdeu o controle do veículo, colidiu contra o guarda-corpo do viaduto e despencou aproximadamente 10 metros.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na madrugada desta sexta-feira (23), por volta das 2h, um acidente grave ocorreu em Lavras, na avenida Joaquim Leopoldo Pereira, próximo ao aeroporto da Baunilha. O condutor de um Fiat Palio perdeu o controle do veículo, colidiu contra o guarda-corpo do viaduto e despencou aproximadamente 10 metros.

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o motorista fora do veículo, apresentando várias escoriações pelo corpo. Já o passageiro estava retido dentro do carro e tinha uma fratura em um dos braços. Ambos foram prontamente socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As circunstâncias exatas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Fonte: Corpo de Bombeiros