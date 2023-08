Caminhão desgovernado colide com poste, mas motorista sai ileso em Varginha

O veículo desceu desgovernado, não colidindo com nenhum outro carro ou pessoa, até finalmente colidir com um poste.

Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta quinta-feira (17), o Corpo de Bombeiros Militar de Varginha foi acionado via 193 para responder a um chamado na avenida Celina Ferreira Ottoni, próximo ao Mineirão Atacarejo. No local, os bombeiros encontraram um homem de 30 anos, consciente e orientado, no canteiro central da pista, com ferimentos leves.

Segundo o relato da vítima, ele estava conduzindo um caminhão quando percebeu a perda dos freios, levando-o a se jogar na via de rolamento. O veículo desceu desgovernado, não colidindo com nenhum outro carro ou pessoa, até finalmente colidir com um poste.

Os bombeiros realizaram o socorro e o SAMU o transportou ao Hospital Bom Pastor, em Varginha. A Polícia Militar e a guarda municipal permaneceram no local para as medidas necessárias.

Fonte: Corpo de Bombeiros