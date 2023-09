Bombeiros militares de Alfenas atendem grave acidente

Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento de uma colisão frontal entre dois carros.

Foto: Corpo de Bombeiros

Por volta das 11:40h desta sexta-feira, na rodovia MG 184, km 52, no município de Areado-MG, o Corpo de Bombeiros Militar sediado em Alfenas foi acionado para o atendimento de uma colisão frontal entre dois carros.

Ao chegar no local, os militares se depararam com os veículos obstruindo parcialmente o trânsito, com uma vítima que era o condutor do veículo Gol, com dores no corpo, e foi realizado seu transporte ao Hospital de Areado.

A passageira que estava de carona no veículo Gol, teve fraturas expostas nas duas pernas e também no braço direito, tendo sido transportada pela USA SAMU ao Hospital Alzira Velano em Alfenas em estado grave.

A condutora do veículo Ecosport estava sozinha no veículo, e teve trauma na região do ombro direito, sendo transportada pela ambulância municipal ao Hospital de Areado.

Foi realizado isolamento do local e controle do trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual que tomou conhecimento dos fatos e demais providencias para liberação dos veículos envolvidos no acidente.

Fonte: Corpo de Bombeiros