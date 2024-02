Bombeiros de Varginha realiza resgate em caso de choque elétrico em Elói Mendes

A vítima estava instalando energia foto voltaica, quando encostou uma haste de alumínio na fiação pública de 13.800 volts.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta sexta-feira (02), por volta das 11h16, o Corpo de Bombeiros de Varginha foi acionado por meio do 193 para atender a uma ocorrência de choque elétrico no município de Elói Mendes, no Centro. A situação envolveu um homem de 49 anos que estava realizando a instalação de energia fotovoltaica.

Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram a vítima consciente, porém com queimaduras de 2° e 3° graus nos braços, pernas e abdômen. O incidente ocorreu quando o homem encostou uma haste de alumínio na fiação pública de 13.800 volts. Ele estava deitado sobre o telhado de uma residência de dois andares.

Os bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar e utilizaram técnicas de salvamento em altura para descer a vítima do telhado com segurança. Posteriormente, o homem foi encaminhado consciente e monitorado até o Hospital Bom Pastor, em Varginha, para receber os cuidados médicos necessários.

Fonte: Corpo de Bombeiros