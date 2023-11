Bombeiros de Alfenas retiram corpo de mulher de lago em Campos Gerais

O corpo foi entregue ao perito da Polícia Civil, presente no local para conduzir a perícia.

Foto: Corpo de Bombeiros

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Alfenas foram convocados pela Polícia Militar de Campos Gerais para realizar a operação de retirada de um corpo de um lago.

O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 05h, quando transeuntes ao redor do lago dos Ypês, em Campos Gerais, avistaram um corpo flutuando e prontamente alertaram a Polícia Militar.

A Polícia Militar, agindo com rapidez, solicitou a intervenção dos Bombeiros de Alfenas, que, equipados com instrumentos aquáticos, efetuaram a remoção do corpo localizado a aproximadamente 6 metros da margem.

O corpo foi entregue ao perito da Polícia Civil, presente no local para conduzir a perícia. Até o momento, a identidade da vítima, uma mulher aparentando cerca de 50 anos, e as circunstâncias do falecimento permanecem desconhecidas, aguardando investigação posterior.

Fonte: Corpo de Bombeiros