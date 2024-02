Bombeiros de Alfenas atendem a colisão entre carro e caminhão

Três ocupantes do veículo de passeio ficaram feridos.

Foto: Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para atender a um acidente ocorrido por volta na manhã desta sexta-feira (09), por volta das 8h na rodovia MGC 491, km 176.

A colisão entre um carro e um caminhão mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Três ocupantes do veículo de passeio ficaram feridos.

Uma mulher, que era passageira, permaneceu dentro do carro e apresentou dores na região cervical e bacia. Foi necessária uma retirada cuidadosa da vítima de dentro do veículo, e após receber atendimento no local, ela foi encaminhada ao hospital de Alfenas.

As outras duas vítimas, a condutora e um homem, sofreram ferimentos leves e também foram levadas ao hospital Alzira Velano. O motorista do caminhão saiu ileso, e a Polícia Militar esteve presente para prestar apoio durante o atendimento à ocorrência.

Fonte: Corpo de Bombeiros