Bombeiros combatem incêndio em carreta e interdita pista em Lavras

Os bombeiros foram acionados e fizeram o combate ás chamas, evitando que o fogo atingisse todo o veículo, que estava carregado com perfis metálicos.

Foto: Corpo de Bombeiros

No último sábado (17), por volta das 17h30, um incêndio ocorreu no perímetro urbano de Lavras, próximo ao bairro Vista Alegre. O motorista da carreta relatou que seguia normalmente quando percebeu uma perda de força e a saída de fumaça da parte frontal do veículo.

Os bombeiros foram acionados e prontamente se deslocaram para o local, realizando o combate às chamas. A rápida intervenção evitou que o fogo se alastrasse por todo o veículo, que estava carregado com perfis metálicos.

Durante os cerca de 40 minutos de combate, foi necessária a interdição total da pista para garantir a segurança da operação. Felizmente, não foram registrados feridos no incidente.

Fonte: Corpo de Bombeiros