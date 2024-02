Bombeiros atenderam acidente entre caminhão e carro em Lavras

Segundo o condutor do caminhão, ao passar pelo cruzamento foi atingido em sua lateral por um Corsa, que descontrolado atingiu o muro de uma residência.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde desta sexta-feira (16), uma colisão ocorreu no cruzamento das ruas José Botelho de Carvalho com Amélia Andrade Pinto, em Lavras. O incidente envolveu um caminhão e um Corsa, resultando em danos materiais e ferimentos no condutor do Corsa.

De acordo com o relato do condutor do caminhão, ao passar pelo cruzamento, foi atingido na lateral pelo Corsa, que, descontrolado, colidiu contra o muro de uma residência próxima. O impacto foi tão forte que o tanque do caminhão foi arrancado, resultando no vazamento de todo o combustível na via.

Os bombeiros foram acionados para a ocorrência e, diante do vazamento de combustível, espalharam serragem para evitar novos acidentes. O condutor do Corsa, que não possuía habilitação, sofreu ferimentos leves e foi socorrido por populares até a UPA local. A Polícia Militar esteve no local para tomar as providências necessárias e apurar as circunstâncias do acidente.

Fonte: Corpo de Bombeiros