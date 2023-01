Após atrito, suspeito golpeia clavícula de homem com tesoura, em Varginha

Vítima não resistiu e veio a óbito na Avenida Francisco Gonçalves Vallim.

Redação CSul / Foto: CSul

A Polícia Militar foi acionada nesta terça-feira (3), na Avenida Francisco Gonçalves Vallim, bairro Rezende, Varginha, em um centro de apoio à pessoas em situação de rua, onde o suspeito teria usado uma tesoura para golpear a clavícula da vítima.

A situação teria acontecido após um atrito e ameaça de agressão, segundo informações do suspeito.

O óbito da vítima foi constatado por uma equipe do SAMU, que havia sido acionada para o resgate.

Após o fato, o suspeito fugiu do local, sendo que as guarnições o prenderam em um estacionamento no bairro Ribeiro, durante rastreamento. A tesoura utilizada no crime foi localizada na entrada deste local, apreendida e entregue à perícia técnica, que compareceu no local, realizou os trabalhos de praxe e encaminhou o corpo ao IML.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para as providências.