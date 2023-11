Alunos do projeto Bombeiro Mirim de Lavras visitam Varginha

O estudo proporcionou não apenas momentos de lazer, mas também lições valiosas sobre a importância da preservação do meio ambiente, segurança e conhecimento do nosso planeta.

Foto: Prefeitura de Lavras

No dia 31 de outubro, os alunos do projeto Bombeiro Mirim de Lavras, parceria do Governo Municipal com o Corpo de Bombeiros, embarcaram em uma emocionante jornada pela cidade de Varginha, uma experiência que ficará gravada em suas memórias por muito tempo. O estudo proporcionou não apenas momentos de lazer, mas também lições valiosas sobre a importância da preservação do meio ambiente, segurança e conhecimento do nosso planeta.

A primeira parada foi no Zoológico de Varginha. Lá, as crianças tiveram a oportunidade única de conhecer uma grande variedade de animais silvestres, de diferentes espécies. Os educadores enfatizaram a necessidade vital de preservar o habitat natural dos animais e compartilharam informações sobre suas características e os riscos que enfrentam em um mundo em constante mudança. Foi uma oportunidade incrível para sensibilizar as crianças sobre a importância de proteger a fauna e a flora e para despertar nelas um amor e respeito pela natureza.

O Memorial do ET foi a segunda parada da excursão. Lá, os estudantes tiveram a chance de explorar a disciplina de Geografia de uma forma única e cativante. Assistiram a documentários fascinantes sobre o planeta Terra e outros planetas do sistema solar, abrindo suas mentes para a vastidão do universo. Vídeos interativos enriqueceram a experiência, tornando o aprendizado muito mais envolvente e envolvente. Foi um momento de descoberta e inspiração, estimulando a curiosidade das crianças sobre o cosmos.

Uma visita ao Shopping Via Garden proporcionou uma abordagem prática e crucial para a segurança. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o sistema preventivo de uma edificação de grande aglomeração de pessoas. Provavelmente, aprenderemos sobre a funcionalidade de cada instrumento e as medidas a serem tomadas em caso de uma situação de emergência que exigisse a evacuação do local até um local seguro. Esse conhecimento é fundamental para a segurança das pessoas em ambientes públicos, e os jovens Bombeiros Mirins agora estão mais bem preparados para agir de maneira responsável e segura.

Ao final da jornada, os alunos se reuniram para um lanche delicioso, celebrando os aprendizados e aventuras do dia. A viagem a Varginha não proporcionou apenas momentos divertidos, mas também enriqueceu o conhecimento das crianças sobre a natureza, o universo e a segurança. Foi um dia repleto de descobertas e lições valiosas que certamente deixarão uma impressão de confiança nos jovens participantes do projeto Bombeiro Mirim de Lavras.

Fonte: Prefeitura de Lavras