Agentes da Guarda Civil Municipal de Varginha conduzem motociclista por direção perigosa no Centro

Foto: GCM

No final da tarde desta quarta-feira, (19), um jovem foi detido após praticar direção perigosa em via pública no centro de Varginha. Os Agentes da Guarda Civil Municipal de Varginha que realizavam patrulhamento preventivo na Rua Delfim Moreira e adjacências, depararam-se com o condutor de uma motocicleta circulando sobre a calçada, colocando em risco a vida de transeuntes.

Foi dada ordem de parada, mas o condutor jogou a motocicleta na direção dos Agentes, que ao ser contida foi ao solo, juntamente com o condutor e o garupa, que era menor de idade, sendo que ambos não sofreram nenhuma lesão.

A motocicleta, uma Honda CG 160 FAN, de cor vermelha, que se encontrava devidamente licenciada, foi liberada para um condutor habilitado, já o condutor da motocicleta, que portava a sua Permissão para dirigir na categoria AB, foi conduzido ao Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor e posteriormente até a Delegacia, onde ficou sob a responsabilidade da Autoridade Policial para as providências cabíveis.

Fonte: GCM