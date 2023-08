Agentes da Guarda Civil de Varginha conduziram jovem por porte e uso de entorpecente

Durante a abordagem, foi encontrada certa quantidade de entorpecente com o suspeito.

Foto: GCMV

No início da tarde do último sábado, 29, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Varginha, deslocou até uma Unidade de Saúde Básica para averiguar um disparo de alarme, que foi interceptada por moradores vizinhos da citada unidade de saúde, alegando que um homem que estaria nas imediações estaria fazendo uso e comércio de entorpecente.

Durante a abordagem, foi encontrada certa quantidade de entorpecente com o suspeito. Diante dos fatos, o suspeito foi levado até o Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor e em seguida até a Delegacia, onde permaneceu sob a responsabilidade da Autoridade Policial para as providências cabíveis.

Fonte: GCMV