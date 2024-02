Acidente envolvendo três veículos deixa feridos em Lavras

Os bombeiros foram acionados e após triagem das vítimas, socorreu uma passageira e a pedestre que estava na calçada, ambas com ferimentos generalizados, porém a princípio, sem gravidade.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta segunda-feira (16), um acidente ocorreu no cruzamento das ruas Leon Jofre Avayou com Paulo de Oliveira Lima, próximo da Copasa, em Lavras. O incidente envolveu um Fiat Mobi, um Fox e um veículo estacionado, resultando ainda no atropelamento de uma pedestre.

Segundo relatos, o condutor do Fiat Mobi cruzou a via, colidindo com o Fox. O impacto foi tão forte que o Fox foi lançado contra um terceiro veículo estacionado. Além disso, atingiu uma pedestre que transitava na calçada.

Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência e, após a triagem das vítimas, socorreram a passageira do Fox e a pedestre. Ambas apresentavam ferimentos generalizados, porém, aparentemente, sem gravidade.

A Polícia Militar compareceu ao local para tomar as providências cabíveis e apurar as circunstâncias do acidente.

Fonte: Corpo de Bombeiros