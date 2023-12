Acidente entre motocicleta e carro deixa vítima fatal, em Machado

Devido ao impacto da motocicleta, o jovem motociclista veio a óbito imediatamente no local.

Foto: Corpo de Bombeiros

No final da tarde da última segunda-feira (18), na avenida Dr. Renato Azeredo, no centro da cidade, um grave acidente ocorreu envolvendo uma colisão entre uma motocicleta e um carro.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Machado e do SAMU foram acionadas e prontamente se deslocaram para o local do acidente. Infelizmente, devido ao impacto da motocicleta na parte lateral do carro, o jovem motociclista, de 25 anos, veio a óbito imediatamente no local.

Os bombeiros realizaram a preservação do corpo, isolando a área para evitar possíveis acidentes, e acionaram a Polícia Militar, que compareceu junto com a perícia da Polícia Civil para as devidas providências.

O condutor do carro, um senhor de 90 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital

Fonte: Corpo de Bombeiros