Acidente entre carro e motocicleta em Alfenas deixa vítima ferida

Foto: Corpo de Bombeiros

No início da tarde desta quinta-feira (21), em Alfenas, ocorreu uma colisão entre uma motocicleta e um carro, no bairro Jardim São Carlos, resultando em uma vítima ferida, uma mulher que estava na moto.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e Salvamento agiu prontamente, deslocando-se para o local do acidente. Ao chegar, encontraram a vítima no solo. Após uma avaliação cuidadosa, os Bombeiros constataram uma fratura no braço esquerdo da motociclista.

Com rapidez e eficiência, os Bombeiros imobilizaram a região fraturada, utilizando uma tala moldável, e realizaram os demais procedimentos necessários dentro da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.

A vítima foi então encaminhada ao hospital para receber a continuidade dos cuidados médicos. O condutor do carro não se feriu e permaneceu no local aguardando a Polícia Militar

Fonte: Corpo de Bombeiros