Acidente deixa seis feridos em Bom Sucesso

Segundo o condutor, ele teria perdido o controle direcional do veículo vindo a capotar, e posteriormente atingiu o veículo que seguia no sentido contrário.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na madrugada desse domingo (21), um acidente na MG 335, em Bom Sucesso, envolvendo um Peugeot 206 com cinco ocupantes e um Onix, resultou em seis feridos. De acordo com o relato do condutor do Peugeot 206, ele perdeu o controle direcional do veículo, capotando em seguida e colidindo com um Onix que seguia no sentido contrário.

Os serviços de emergência, incluindo Bombeiros e SAMU, atuaram prontamente na ocorrência. Uma vítima do Peugeot foi encaminhada ao pronto-socorro de Bom Sucesso, enquanto os demais foram levados para a UPA de Lavras. O condutor do Peugeot, que apresentava ferimentos graves, era a única vítima em estado mais grave.

A Polícia Militar compareceu ao local e constatou que ambos os motoristas apresentavam sinais de embriaguez. Além disso, verificou-se que o condutor do Peugeot 206 não possuía CNH ou permissão para dirigir. As autoridades competentes tomarão as medidas cabíveis em relação à situação dos motoristas envolvidos no acidente.

Fonte: Corpo de Bombeiros