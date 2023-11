Ação policial resulta em apreensão de drogas e munições em Caldas

O suspeito, que já possuía passagem policial por lesão corporal, foi autuado em flagrante e posteriormente encaminhado ao sistema prisional.

Foto: PCMG

A partir de uma denúncia anônima, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Caldas, Sul do estado, nessa quinta-feira (23/11), prendeu em flagrante um homem, de 42 anos, por tráfico de drogas. Após atendimento do chamado dando conta da presença de um foragido da Justiça em uma residência localizada no bairro Ribeirão dos Bugres, a PCMG solicitou ao Judiciário mandado de busca e apreensão e se dirigiu ao local com apoio da Polícia Militar.

Na residência, as equipes policiais montaram cerco e abordaram o suspeito no quintal da casa. No imóvel, a polícia encontrou diversos materiais ilícitos, como tabletes de maconha, porções de crack, caderno de contabilidade e embalagens para drogas. Um veículo de propriedade do suspeito, estacionado no quintal da residência, foi aberto e, no interior do carro, encontrados uma balança de precisão e certa quantidade de maconha.

Em continuidade às buscas, no interior da residência e em cima do telhado de uma construção no quintal, os policiais encontraram munições intactas e deflagradas de calibre 32, celular e uma grande quantidade de maconha, crack e porções de cocaína.

O suspeito, que já possuía passagem policial por lesão corporal, foi autuado em flagrante e posteriormente encaminhado ao sistema prisional. O veículo foi removido ao pátio credenciado.

Fonte: PCMG