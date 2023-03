Ação de combate a violência doméstica termina com apreensão de arma

Os itens foram arrecadados durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Foto: PCMG

Nessa quinta-feira (23/3), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu um revólver e R$ 21 mil durante ação de combate a violência doméstica e familiar contra a mulher na cidade de Campestre, Sul do estado. Os itens foram arrecadados durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

As investigações iniciaram após uma mulher procurar a PCMG para denunciar que era vítima de violência doméstica por parte do marido há pelo menos 28 anos. Ela contou que era humilhada e injuriada, além de sofrer violência psicológica. Ainda segundo a vítima, o suspeito guardava dentro de casa uma arma de fogo, utilizada com frequência para ameaçá-la de morte. Diante disso, a Polícia Civil representou pelo mandado de busca e apreensão.

A ação policial integra a operação Átria, uma estratégia e diretriz institucional de promoção da proteção da mulher e erradicação do feminicídio no estado de Minas Gerais.

Fonte: PCMG