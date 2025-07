Veículo cai em ribanceira e condutor fica ferido

Após os primeiros socorros, o motorista foi encaminhado ao Hospital Alzira Velano pelo SAMU.

Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta terça-feira (29/07), um motorista ficou ferido após perder o controle da direção, sair da pista e capotar o carro, que caiu em uma ribanceira de aproximadamente 3 metros na MGC-369, sentido a cidade de Alfenas.

A concessionária EPR Vias do Café se deslocou ao local e realizou o atendimento e resgate inicial da vítima, que foi encontrada inconsciente, com hipotermia, traumatismo craniano e fratura no braço.

O Corpo de Bombeiros de Alfenas também foi acionado e atuou na estabilização do veículo, eliminação de riscos de incêndio e apoio ao atendimento. Após os primeiros socorros, o motorista foi encaminhado ao Hospital Alzira Velano pelo SAMU.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades responsáveis.

Fonte: Corpo de Bombeiros