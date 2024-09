Trilheiro cai da moto e fica ferido em São Thomé das Letras

Foi necessário o apoio do helicóptero Arcanjo 03, devido à dificuldade de acesso de veículos e equipes no local.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã do último sábado (28/09/2024), por volta das 10h30, o helicóptero Arcanjo 03, do Corpo de Bombeiros foi acionado para um resgate de um homem, de aproximadamente 30 anos, em um local de difícil acesso, na zona rural do município de São Thomé das Letras. A vítima, que sofreu uma queda durante uma trilha de moto, estava consciente e orientada, apresentando uma luxação no membro superior esquerdo.

A aeronave foi acionada por conta da dificuldade de acesso de veículos e equipes no local. Devido à irregularidade do terreno, a aeronave realizou a manobra conhecida como “pairado” (quando o helicóptero fica suspenso a alguns centímetros do solo) para o desembarque da equipe médica do CISSUL/SAMU. Em seguida, a aeronave pousou em uma área de vegetação rasteira próxima ao local.

Após avaliação médica realizada pela equipe do Arcanjo 03, e com o apoio de trilheiros no local, a vítima foi transportada até o helicóptero. A vítima foi estabilizada e encaminhada para o Hospital UNIMED de Três Corações, onde a USB do CISSUL aguardava para apoio.

As operações do SAAV – Suporte Aéreo Avançado de Vida são fruto de uma parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e o SAMU. Tripulam a aeronave, equipes do Corpo de Bombeiros além de médicos e enfermeiros do SAMU.

Fonte: Corpo de Bombeiros