Suspeitos são presos por tripla tentativa de homicídio em Lambari

Levantamentos policiais confirmaram a atuação ostensiva e violenta dos suspeitos no bairro Vila Brasil, em Lambari.

Foto: PCMG

Um homem de 28 anos e duas mulheres, de 29 e 41, foram presos preventivamente, suspeitos por uma tripla tentativa de homicídio, ocorrida no dia 2 de novembro do último ano, na cidade de Lambari, Sul do estado. Os suspeitos foram detidos nessa quinta-feira (13/2), em ação conjunta das polícias Civil de Minas Gerais (PCMG) e Militar (PMMG),

A ação foi coordenada pela equipe da Delegacia de Polícia em Lambari, com apoio da Regional em Três Corações.

Crime

As tentativas de homicídio ocorreram em um bar da cidade, durante uma confraternização familiar. As pessoas que estavam no local foram surpreendidas pelos suspeitos, que entraram no estabelecimento munidos de facas e pedaços de madeira, intimidando os presentes com ameaças de morte.

Durante o ataque, três pessoas – de 26, 39 e 46 anos – ficaram feridas, uma delas de forma mais grave. Ao tentar defender os familiares, ela foi alvo de facadas em todo o corpo, sobretudo nas costas e no pescoço.

Após o ataque, uma das vítimas conseguiu pedir ajuda em um parque de diversões próximo, sendo as três pessoas feridas encaminhadas a um pronto-socorro do município. Devido à gravidade das lesões, uma das vítimas precisou ser transferida para um hospital em São Lourenço, onde permaneceu internada em estado crítico.

Levantamentos

Os suspeitos investigados são conhecidos no meio policial por envolvimento em atividades ilícitas, especialmente relacionadas ao tráfico de drogas, havendo indícios de associação do grupo a uma facção criminosa com ramificações em âmbito nacional.

Conforme apurado, os suspeitos estariam envolvidos em sistemáticos atos de violência e intimidação, controlando determinadas áreas e impedindo denúncias por meio de ameaças e agressões. Levantamentos policiais confirmaram a atuação ostensiva e violenta dos suspeitos no bairro Vila Brasil, em Lambari. As investigações continuam.

Fonte: PCMG