Suspeitos por latrocínio são presos em Heliodora

Dois homens, de 29 e 30 anos, foram indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) suspeitos por latrocínio que vitimou um idoso de 63 anos, na zona rural de Heliodora, no Sul do estado. Um dos suspeitos seria genro da vítima.

Na noite de 26 de junho de 2024, a vítima estava em sua residência quando foi surpreendida por um homem armado. O suspeito teria efetuado um disparo e fugido, levando R$ 15 mil em dinheiro, valor que seria utilizado para a compra de uma caminhonete destinada à comercialização da produção de café da família.

Investigações e indiciamentos

Após meses de trabalhos investigativos, conduzidos pela Delegacia de Polícia Civil em Natércia, e cumprimento de medidas cautelares, a PCMG identificou a participação do genro da vítima e do primo dele no crime.

De acordo com as investigações, o genro articulou o saque do dinheiro e forneceu informações detalhadas sobre a rotina da vítima, coordenando a ação criminosa. Mensagens obtidas via aplicativo indicaram sua participação e fornecimento de orientações sobre o crime.

Além disso, dias antes do crime, um dos suspeitos vendeu um revólver calibre 38 ao outro, a arma utilizada na ação. As trocas de mensagens também revelaram o planejamento da abordagem e do roubo.

Com a conclusão do inquérito, os dois suspeitos foram formalmente indiciados pelo crime de roubo seguido de morte.

