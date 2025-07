Suspeitos por homicídio brutal são presos no Sul de Minas

A vítima, um homem de 31 anos, sofreu diversas fraturas após ser agredida com um pedaço de madeira.

Foto: PCMG

Dois homens, de 22 e 33 anos, foram presos, nesta quinta-feira (3/7), pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido em dezembro de 2024, no bairro Eldorado, em Campo Belo, região Sul do estado.

A vítima, um homem de 31 anos, sofreu diversas fraturas após ser agredida com um pedaço de madeira. Ela chegou a ser socorrida e hospitalizada, mas morreu posteriormente em decorrência das lesões.

As investigações, conduzidas pela Delegacia da Polícia Civil em Campo Belo, resultaram, a princípio, na prisão de um dos suspeitos por tráfico de drogas, poucos dias após o crime.

Durante a apuração do homicídio, a equipe obteve acesso a um vídeo que registrou o espancamento. As imagens permitiram identificar os dois suspeitos presos hoje, além de ao menos dois menores de idade também suspeitos de envolvimento nos fatos. Todos já eram conhecidos pela atuação no tráfico de drogas na localidade.

Em depoimento, os dois homens suspeitos confessaram a participação nas agressões. Após os procedimentos na delegacia, eles foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

Fonte: PCMG