Suspeitos de furtar residência na zona rural de Perdões são presos

Os três suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia com os materiais apreendidos para as demais providências legais.

Foto: PMMG

Na tarde da última quarta-feira (24/09), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de um suposto furto de residência no povoado dos Machados, na Zona Rural de Perdões, no Sul de Minas.

Durante as diligências, três suspeitos foram identificados e com eles foi localizada uma garrucha, municiada com dois cartuchos. Todos confessaram a participação no furto à residência, indicando o local onde os objetos furtados estavam escondidos, sendo todos os materiais recuperados.

Durante o atendimento da ocorrência, outra arma de fogo foi apreendida na posse de um dos suspeitos, sendo uma espingarda que também era produto de furto.

Os três suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia com os materiais apreendidos para as demais providências legais.

Fonte: PMMG