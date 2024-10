Suspeitos de furtar instrumentos musicais e bicicleta são presos em Elói Mendes

Foto: PMMG

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, na manhã de quinta-feira, 03/10 às 8h45 de que dois suspeito estariam furtando uma residência no centro de Elói Mendes. Os suspeitos levaram instrumentos musicais e uma bicicleta.

De posse das informações, as viaturas iniciaram rastreamento e visualizaram um dos suspeitos numa bicicleta, que percebendo a presença policial, abandonou o veículo e embrenhou-se numa mata. Foi feito contato com a vítima de 60 anos, sendo confirmada a identidade dos suspeitos, já conhecidos no meio policial, através de câmera de monitoramento.

As guarnições policiais continuaram o rastreamento durante todo o dia, sendo que o suspeito de 34 anos foi o primeiro a ser localizado e confessou a autoria do delito, informando onde teria escondido os instrumentos musicais, que foram localizados numa mata no bairro Jardim Paraíso e em ato contínuo o outro suspeito de 32 anos, que responde a processo por furto, também foi localizado.

Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o flagrante de ambos foi ratificado e os materiais foram restituídos para vítima.

Fonte: PMMG