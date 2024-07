Suspeito procurado pela Interpol é preso durante ação da PCMG em Extrema

Ele foi encaminhado para o presídio local, onde aguarda transferência para Alagoas.

Foto: PCMG

Na última terça-feira (9/7), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em Extrema, no Sul do estado, um homem de 32 anos, foragido da Justiça de Alagoas, suspeito por tentativa de homicídio contra o irmão. O investigado é procurado pela International Criminal Police Organization (Interpol).

Com orientações da delegacia regional em Pouso Alegre, a equipe da Delegacia de Polícia em Extrema cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça alagoana contra o foragido. Ele foi encontrado em um hospital da cidade, acompanhando a esposa que estava internada.

“Nosso trabalho de investigação é sempre pautado pela colaboração, sobretudo quando se trata de suspeitos de alta periculosidade. Ficamos satisfeitos quando conseguimos dar a resposta necessária para manter a segurança pública”, ressaltou Fausto Manzieri, delegado responsável.

Tentativa de homicídio

O crime ocorreu em dezembro de 2022, quando o suspeito teria disparado seis vezes contra o irmão, atingido com um dos tiros. Conforme apurado, a motivação para o crime seria um desentendimento do investigado com a esposa da vítima.

Histórico

Apontado como integrante de uma conhecida organização criminosa, o suspeito possui passagens em Alagoas por homicídios e porte ilegal de arma de fogo, e em Pernambuco, por roubo à mão armada, estupro e sequestro.

Ele foi encaminhado para o presídio local, onde aguarda transferência para Alagoas.

Fonte: PCMG