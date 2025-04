Suspeito por agredir adolescente é indiciado em Pouso Alegre

O caso foi registrado no dia 28 de fevereiro, no centro de Pouso Alegre, Sul do estado.

Foto: PCMG

Um homem, de 35 anos, foi indiciado, suspeito por lesão corporal em inquérito instaurado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para apurar a agressão sofrida por um adolescente, de 15, durante as festividades do Carnaval deste ano.

O caso foi registrado no dia 28 de fevereiro, no centro de Pouso Alegre, Sul do estado. O inquérito foi concluído e encaminhado para a Justiça na última terça-feira (1/4).

Levantamentos policiais

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança instaladas em via pública, sendo o caso esclarecido ainda com informações prestadas por testemunhas. Conforme apurado, o encontro entre vítima e suspeito foi premeditado.

Com base nos elementos reunidos, o investigado foi indiciado, suspeito por lesão corporal, e o procedimento encaminhado à Justiça, na terça-feira (1/4), para as devidas providências.

Fonte: PCMG