Suspeito é preso por posse ilegal de arma em Elói Mendes

Suspeito foi preso em flagrante e, juntamente com os materiais apreendidos, foi conduzido à delegacia para demais providências legais.

Foto: PMMG

Na tarde desta terça-feira (01/07), por volta das 12 horas, a Polícia Militar realizou a prisão de um homem, de 48 anos, suspeito por posse ilegal de arma de fogo no bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Elói Mendes.

A equipe policial foi acionada após uma denúncia anônima informando que um suspeito estaria ameaçando outra pessoa na porta de uma residência, situada na Rua Rita Franco Armando. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi rapidamente contido pelas guarnições.

Após diligências e contradições nas versões apresentadas, foi confirmada a presença de uma arma de fogo no local. O suspeito acabou confessando e indicou onde havia escondido o armamento. A arma, uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, foi localizada municiada com 11 cartuchos. Um celular também foi apreendido junto ao material.

Fonte: PMMG