Suspeito é preso por esquema milionário de fraudes no agronegócio

Ação resultou na recuperação de aproximadamente R$ 5 milhões em maquinários agrícolas

Foto: PCMG

No Sul do estado, em mais uma operação voltada à repressão de crimes patrimoniais no meio rural, especialmente fraudes envolvendo a aquisição de maquinários agrícolas de alto valor, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) efetuou a prisão homem, de 42 anos, suspeito de liderar uma organização criminosa especializada em aplicar golpes milionários contra empresas do setor agroindustrial. O suspeito foi detido ontem (9/7) em Pouso Alegre.

Durante a operação, também foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão na cidade e nos municípios de Bueno Brandão e Bom Repouso. A ação resultou na recuperação de aproximadamente R$ 5 milhões em maquinários agrícolas, encontrados em propriedades rurais e locais de armazenamento utilizados pela organização criminosa.

Além disso, houve determinação judicial para sequestro e bloqueio de ativos financeiros dos investigados, visando ressarcir os prejuízos das vítimas.

Esquema criminoso

De acordo com as investigações, o esquema envolvia o uso de documentos e cheques falsificados, emitidos em nome de terceiros de boa-fé, para a compra fraudulenta dos equipamentos. As máquinas eram entregues em partes ao grupo, e o pagamento não era efetivado, uma vez que os cheques não possuíam fundos.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros suspeitos envolvidos, aprofundar a apuração da estrutura criminosa e responsabilizar financeiramente os suspeitos. As buscas seguem também para a localização de suspeitos ainda foragidos.

A operação foi deflagrada pela Delegacia Especializada em Investigação e Repressão a Crimes Rurais do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) e pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais em Alfenas, vinculada ao 18º Departamento de Polícia Civil.

Fonte: PCMG