Suspeito é preso em ônibus por furtar restaurante na BR-381

Produtos furtados foram recuperados e devolvidos ao estabelecimento

Foto: PRF

Na tarde de quarta-feira (02/07), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuou a prisão de um homem, de 34 anos, suspeito por praticar um furto em um restaurante localizado no km 612 da Rodovia Fernão Dias (BR-381), no município de Oliveira (MG).



O fato ocorreu após a PRF ser acionada para apurar uma denúncia de furto ocorrido em um estabelecimento comercial às margens da rodovia Fernão Dias. No local os policiais foram informados, por funcionários do estabelecimento, que o passageiro de um ônibus supostamente havia efetuado a subtração de vários itens e retornado ao ônibus, sem efetuar o devido pagamento.



A partir destas informações, os policiais adentraram no veículo e abordaram o suspeito. Após revista em seus pertences, foram localizados vários itens, quais sejam, roupas, gêneros alimentícios, utensílios domésticos e cosméticos, todos com a identificação do estabelecimento e sem nenhum documento que comprovasse a origem lícita dos mesmos.



Diante disso, foi dada voz de prisão ao mesmo pela prática de furto, tendo sido encaminhado, juntamente com todo o material furtado, para a Polícia Judiciária em Campo Belo (MG) para os procedimentos legais pertinentes.

Fonte: PRF