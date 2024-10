Suspeito é preso com drogas e arma falsa em Lavras

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido a delegacia de Lavras para as demais providências legais.

Foto: PMMG

Na noite deste domingo (29/09), a Polícia Militar recebeu uma denúncia informando que um indivíduo suspeito estaria traficando drogas no bairro Nova Era II, em Lavras.

De imediato, os militares compareceram no local informado e identificaram o suspeito conhecido do meio policial por envolvimento com o tráfico. Na tentativa de abordar o suspeito, este fugiu a pé, contudo foi alcançado e abordado.

Durante a busca pessoal foi encontrada uma grande pedra de cocaína em seu bolso, além de um celular. Após outras diligências e buscas foram localizados um simulacro de arma de fogo, rádio comunicador, munições de calibre. 38, maconha e cocaína, um caderno de anotações do tráfico, além de uma grande quantia em dinheiro.

O suspeito, de 25 anos, foi preso em flagrante e conduzido a delegacia de Lavras para as demais providências legais.

Fonte: PMMG