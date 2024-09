Suspeito de tráfico em Santana da Vargem é preso em Operação das Polícias Militar e Civil

O mandado foi expedido após denúncias anônimas e ocorrências redigidas pela Polícia Militar, com seguimento e investigação realizada pela Polícia Civil.

Foto: PMMG

Na manhã da última sexta-feira (30/8), a Polícia Militar e a Polícia Civil, durante uma operação conjunta na cidade de Santana da Vargem, Sul do estado, as guarnições realizavam patrulha e cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, para uma residência situada na área central do município.

O suspeito, alvo das investigações policiais, foi preso, sendo apreendida uma certa quantidade de drogas, uma quantia em dinheiro, além de alguns apetrechos que supostamente foram utilizados para o tráfico.

Fonte: PMMG