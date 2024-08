Suspeito de tráfico é preso em Operação Policial em Lavras

O suspeito foi preso em flagrante e levado à delegacia junto com todo o material apreendido.

Na noite da última quarta-feira (14/08), a Polícia Militar (PMMG) recebeu uma denúncia de que um suspeito, de 56 anos, supostamente estaria envolvido na comercialização e fracionamento de drogas no bairro Cohab, na cidade de Lavras, no Sul do estado.

Uma Operação Policial foi montada e, durante as buscas no local indicado, foram encontradas duas barras grandes de maconha, um tablete e uma bucha da mesma substância; quatro porções de cocaína; uma porção de haxixe; três balanças de precisão e certa quantia em dinheiro.

O suspeito foi preso em flagrante e levado à delegacia junto com todo o material apreendido.

Segundo o Comandante do 8º Batalhão, as ações de combate ao tráfico de drogas continuarão sendo intensificadas em toda a área da Unidade, demonstrando confiança nas denúncias e o profissionalismo da PMMG.

