Suspeito de tráfico é preso em Elói Mendes

Durante a abordagem, o suspeito tentou desfazer-se das provas, arremessando uma sacola para fora do carro.

Foto: PMMG

Na noite deste domingo (15/9), por volta das 20h10, a Polícia Militar na cidade de Elói Mendes agiu rapidamente após receber uma denúncia anónima, informando que um veículo GM/CORSA estaria a caminho da cidade de Alfenas, transportando uma grande quantidade de drogas com destino a Elói Mendes.

De posse dessas informações, os militares mobilizaram-se prontamente e deslocaram-se para a rodovia MGC 491, onde montaram uma operação para interceptar o veículo suspeito. Ao avistarem o carro alvo da denúncia, iniciaram uma perseguição determinada, que culminou com a abordagem bem-sucedida já no perímetro urbano da cidade.

Durante a abordagem, o condutor de 46 anos tentou desfazer-se das provas, arremessando uma sacola para fora do carro. No entanto, os militares agiram rapidamente e recuperaram a sacola, onde encontraram vários pinos de cocaína. O suspeito foi imediatamente detido, o veículo usado na ação apreendido, e após receber atendimento médico no Pronto Atendimento, foi levado para a Delegacia de Polícia, onde ficou à disposição das autoridades para os procedimentos legais.

