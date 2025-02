Suspeito de quebrar vidro de carro é preso em Pouso Alegre

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Na manhã desta segunda-feira (17), um suspeito de quebrar o vidro de um veículo e tentar fugir pelas ruas de Pouso Alegre, foi detido. A ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Defesa Civil e Social que flagraram o suspeito correndo pela cidade.

O suspeito foi interceptado nas proximidades de um supermercado na Avenida Vicente Simões, graças à rápida mobilização das forças de segurança. Segundo testemunhas, o suspeito teria quebrado o vidro do carro, causando indignação, que decidiram contê-lo até a chegada da Polícia Militar. As vítimas, duas senhoras que estavam no local no momento do crime, não sofreram ferimentos.

Durante a abordagem, o suspeito resistiu e chegou a danificar a viatura policial enquanto era conduzido para a delegacia. O caso agora está sob investigação das autoridades competentes.

“As câmeras de monitoramento têm sido grandes aliadas na prevenção e resolução de crimes. Essa integração entre tecnologia e nossas forças de segurança tem sido fundamental na proteção da população” afirmou o Prefeito Coronel Dimas.

“A atuação integrada entre as forças de segurança e o monitoramento é essencial para garantir respostas rápidas e eficazes em situações como essa”, ressaltou o Superintendente da Defesa Civil e Social, Anderson Silveira.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre