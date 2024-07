Suspeito de matar ex-companheira é preso em Elói Mendes

As investigações prosseguem para a conclusão do inquérito policial.

Foto: PCMG

Poucas horas após o crime, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante um suspeito, de 52 anos, por feminicídio. Ele é suspeito de ter matado a ex-companheira, de 50 anos, na madrugada desta quarta-feira (3/7), na cidade de Elói Mendes, Sul do estado.

De acordo com os levantamentos iniciais realizados pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Elói Mendes, por volta de 3h30, foi ouvido o primeiro disparo, seguido do grito de uma mulher. Depois, outro tiro, que teria sido o momento do assassinato. Pela manhã, um dos filhos da vítima acordou e viu a mãe já morta.

Rapidamente, os policiais civis começaram as investigações, e, conforme as primeiras informações, o suspeito foi visto andando nas proximidades da casa da vítima por volta das 19 horas de ontem (2/7). Hoje pela manhã, ele se apresentou normalmente no trabalho, em Três Corações, distante cerca de 50 quilômetros de Elói Mendes, onde foi preso.

As investigações prosseguem para a conclusão do inquérito policial.

Fonte: PCMG