Suspeito de homicídio é condenado a 9 anos de prisão em Pouso Alegre

A denúncia do MPMG aponta que a discussão entre os dois teve como motivação questões envolvendo drogas.

Foto: CSul

Em julgamento realizado na última quinta-feira, 5 de setembro, o Tribunal do Júri de Pouso Alegre, no Sul do estado, condenou um suspeito de homicídio a nove anos de prisão, em regime inicial semiaberto.

Conforme a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), na noite de 30 de março de 2023, no bairro Faisqueira, após um desentendimento, o suspeito, de 38 anos, teria desferido golpes de faca nas costas da vítima, a qual foi encaminhada a um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito evadiu do local, mas acabou sendo preso em flagrante enquanto se escondia na residência de sua genitora. A denúncia do MPMG aponta que a discussão entre os dois teve como motivação questões envolvendo drogas.

O conselho de sentença votou favoravelmente em todos os pleitos formulados pelo Ministério Público, acatando a tese de que o suspeito se utilizou de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mas com a causa redutora prevista no parágrafo primeiro do artigo 121 do CP. Ele poderá recorrer em liberdade.

A acusação em plenário foi realizada pelo promotor de Justiça Cesar Antônio de Lima.

Fonte: MPMG