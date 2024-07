Suspeito de furto de gado no Sul de Minas é preso pela Polícia Civil

As investigações prosseguem para identificar eventual participação de mais suspeitos no esquema e outros furtos praticados.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu preventivamente um suspeito, de 29 anos, considerado um dos principais responsáveis por furto de gado na região Sul do estado. Ele foi detido no último 27 de junho, em casa, na zona rural de Andradas.

De acordo com investigações conduzidas pelo Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), em dezembro do ano passado, o suspeito e um comparsa furtaram 70 cabeças de gado, avaliados em R$ 160 mil. Os animais estavam em uma fazenda localizada em Andradas, no Sul mineiro.

“As investigações demonstraram que o indivíduo atuava de forma contumaz no Sul de Minas, valendo-se da proximidade com o estado de São Paulo, onde vendia grande parte dos animais furtados”, explicou o delegado Roberto Veran, da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão a Crimes Rurais. “O crime de abigeato (furto de gado) é uma preocupação para o homem do campo, e a Polícia Civil vem trabalhando para combater esse problema, uma vez que muitas vezes os animais são abatidos e vendidos em pequenos açougues das cidades”, completou Veran, alertando para o fato de que os consumidores finais não sabem a origem do produto e, por sua vez, sua condição sanitária.

As investigações prosseguem para identificar eventual participação de mais suspeitos no esquema e outros furtos praticados.

Fonte: PCMG