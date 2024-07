Suspeito de estuprar mãe e filha de 10 anos é preso no Sul de Minas

A PCMG ouviu vítimas e diversas testemunhas e representou pela prisão temporária do suspeito. O inquérito policial será concluído nos próximos dias.

Foto: PCMG

Um homem de 42 anos, foragido da Justiça de São Paulo, e suspeito de estuprar uma mulher de 39 anos e a filha dela, de 10 anos, em Santa Rita do Sapucaí, Sul do estado, foi preso na manhã desta terça-feira (9/7), após investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

O crime ocorreu no último domingo (7/7), quando o suspeito invadiu a residência de uma família, anunciando o assalto, e estuprou a mulher e a menina, enquanto outra criança permaneceu amarrada.

Nessa segunda-feira (8/7), a equipe da Delegacia de Santa Rita do Sapucaí iniciou os levantamentos e o suspeito foi identificado. Trata-se de um foragido da Justiça paulista, contemplado pelo benefício da saída temporária do sistema prisional, que não retornou em junho deste ano. Ele cumpre pena no estado de São Paulo pelos crimes de roubo, latrocínio e estupro.

Na manhã desta terça-feira (9/7), o suspeito teve o mandado de prisão pela situação de foragido cumprido pela Polícia Militar e foi encaminhado ao sistema prisional.

A PCMG ouviu vítimas e diversas testemunhas e representou pela prisão temporária do suspeito. O inquérito policial será concluído nos próximos dias.

Fonte: PCMG