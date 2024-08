Suspeito de estuprar filha em São Paulo é preso em Campo Belo

A menina morreu no curso do processo, sendo a causa da morte apontada como suicídio.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em apoio à Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCESP), cumpriu mandado de prisão contra um homem suspeito, de 43 anos, condenado pela Justiça paulista a 19 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. O foragido, que é natural de Itapeva, interior de São Paulo, foi localizado e preso em Campo Belo, região Sul de Minas Gerais, nesta quinta-feira (29/8).

A investigação que resultou na condenação foi realizada pela PCESP, que apurou o possível envolvimento do suspeito no crime de estupro de vulnerável, cometido contra a filha, menor de idade. A menina morreu no curso do processo, sendo a causa da morte apontada como suicídio.

Enquanto o processo transcorria no estado de São Paulo, o suspeito passou a morar em Campo Belo, onde foi preso. Após a formalização do mandado judicial, ele foi encaminhado ao sistema prisional mineiro.

Fonte: PCMG