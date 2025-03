Suspeito de atropelamento em Alfenas é identificado

As investigações continuam com o objetivo de elucidar a dinâmica dos fatos e apurar o grau de culpabilidade do condutor do veículo.

Foto: Corpo de Bombeiros

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) identificou o suspeito pelo atropelamento ocorrido em Alfenas, no Sul do estado, na noite do dia 10 deste mês. Na ocasião, o veículo guiado pelo suspeito atingiu três pessoas, resultando em uma vítima fatal, outra que está internada em estado grave e uma terceira, que teve ferimentos leves.

O carro, que seguia sentido Paraguaçu, atingiu as vítimas em um trevo de Alfenas. O suspeito fugiu sem prestar socorro.

Após contato com os advogados do suspeito investigado, ele se apresentou para prestar depoimento e levou o veículo para ser periciado.

Investigações

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a equipe que apura crimes de trânsito em Alfenas iniciou as investigações e, com o apoio dos policiais civis responsáveis por investigar homicídios na cidade, identificou o veículo que causou o acidente e o condutor do automóvel.

