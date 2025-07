Suspeita por maus-tratos a pit-bull é presa em Poços de Caldas

O cão passou por avaliação veterinária, foi acolhido por um abrigo e está bem.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira (22/7), uma mulher de 32 anos, suspeita de maus-tratos contra um filhote de cachorro da raça pit-bull, no município de Poços de Caldas, Sul do estado.

A ação foi deflagrada após a PCMG receber informações sobre as agressões ao animal, parte das quais foi registrada em vídeo e compartilhada por redes sociais e aplicativos de mensagens. Imediatamente, uma equipe de investigadores se deslocou até o local indicado para verificar a denúncia e localizou a suspeita.

A mulher foi encontrada nas imediações do Parque José Afonso Junqueira, região central da cidade, acompanhada do cão. Ela confessou as agressões, sendo presa em flagrante pelo crime.

Após os procedimentos da Polícia Judiciária, a suspeita foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O cão passou por avaliação veterinária, foi acolhido por um abrigo e está bem.

Fonte: PCMG