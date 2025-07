Suspeita é presa por golpes com falsas cartas de crédito

Após os trabalhos de polícia judiciária, a suspeita foi encaminhada ao sistema prisional.

Foto: PCMG

Em Guaxupé, no Sul do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu preventivamente, na manhã de quarta-feira (9/7), uma mulher de 35 anos suspeita de aplicar diversos golpes envolvendo falsas cartas de crédito na região.

As investigações indicam que a suspeita investigada atuava como intermediadora na suposta venda desses contratos, atraindo vítimas com a promessa de contemplação rápida. Após realizarem pagamentos iniciais, as vítimas descobriam que se tratava de uma fraude. “Recebemos inúmeras denúncias de pessoas que haviam feito pagamentos significativos a título de entrada para aquisição de cartas de crédito, sem jamais serem contempladas”, explicou o delegado Tales Moreira, responsável pelo caso.

Segundo o delegado, a prisão preventiva foi solicitada devido à periculosidade da suspeita e à continuidade dos crimes. “Mesmo ciente das investigações em andamento, ela persistia nos golpes, demonstrando uma conduta reiterada e absoluto desprezo pelas instituições de Justiça. A ficha criminal robusta e o histórico de estelionatos foram determinantes para sua prisão”, completou Tales.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram recolhidos um veículo e um celular, ambos adquiridos com recursos supostamente ilícitos. As investigações sobre a origem desses bens seguem em andamento.

O delegado alerta que, caso outras pessoas tenham sido vítimas do golpe, procurem a delegacia para o registro da ocorrência. “O depoimento de cada vítima é fundamental para o avanço das investigações e responsabilização da suspeita. Nossa equipe está empenhada em identificar todos os envolvidos e garantir que os crimes não fiquem impunes”, concluiu o delegado.

Fonte: PCMG