Suspeita é presa por abandono de filhos e maus-tratos em Três Corações

Além das crianças, viviam no local dois gatos e um cachorro.

Foto: PCMG

Um menino de 5 anos foi encontrado sozinha na rua, em Três Corações, no Sul do estado, na última segunda-feira (19/5), levando a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) a prender em flagrante a mãe dele, de 29 anos, suspeita por abandono de incapaz, maus-tratos, assim como pelo crime de maus-tratos a animais.

Durante levantamentos, os policiais contataram que o menino e o irmão mais velho, de 9 anos, viviam em um imóvel em condições precárias.

Denúncia

As investigações foram iniciadas após recebimento de denúncia anônima, por meio do Disque 100, relatando situação de violência contra criança. Equipes da Delegacia Regional em Três Corações foram até o endereço indicado, ocasião em que encontraram o menino de 5 anos na rua. Ele disse que teria acordado sozinho em casa e resolveu sair.

Cerca de 20 minutos depois, a suspeita chegou ao local acompanhada do filho mais velho. Ela alegou que havia saído para buscá-lo em um projeto assistencial e passado no mercado antes de visitar o marido, custodiado no sistema prisional.

Na casa da família, os policiais constataram que a residência estava em condições insalubres, com fezes pelo chão, roupas espalhadas e ausência de alimentos. Além das crianças, viviam no local dois gatos e um cachorro.

Diante da situação, foram acionados o Conselho Tutelar e a perícia oficial da PCMG. As crianças foram acolhidas pelos conselheiros tutelares, enquanto os trabalhos periciais foram realizados no imóvel. A mulher foi encaminhada à delegacia de plantão, onde teve a prisão em flagrante formalizada.

Fonte: PCMG