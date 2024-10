Suspeita de homicídio por dívida de drogas é presa e menor apreendido em Bom Sucesso

Suspeito adolescente foi apreendido e se encontra acautelado, enquanto a mulher foi encaminhada ao sistema prisional.

Foto: PCMG

Na manhã de quinta-feira (10/10), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu uma mulher, de 22 anos, e apreendeu um adolescente, de 16, ambos suspeitos de envolvimento no homicídio de um homem, de 34 anos, ocorrido no último dia 8, no povoado de Aurelino Mourão, em Bom Sucesso, Sul do estado. A motivação do crime está relacionada com uma dívida de drogas.

As investigações tiveram início após a PCMG receber informações sobre o crime. A vítima foi encontrada morta e apresentava sinais de violência. Os policiais apuraram que a suspeita teria convidado a vítima para comprar drogas e, ao chegarem ao local combinado, foram abordados por outros dois suspeitos que atiraram contra a vítima. Durante os levantamentos, a mulher e o adolescente foram localizados em Lavras, distante cerca de 40 quilômetros, e encaminhados à Delegacia em Bom Sucesso.

O suspeito adolescente foi apreendido e se encontra acautelado, enquanto a mulher foi encaminhada ao sistema prisional. O inquérito continua em andamento e novos depoimentos estão sendo colhidos.

Fonte: PCMG