Simulado de acidente mobiliza equipes de emergência em Poços de Caldas

Ação teve como objetivo o treinamento das equipes de emergência e a conscientização da população sobre a importância da prevenção e do atendimento ágil e eficiente em situações reais.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na manhã desta quarta-feira, 14 de maio, o Departamento Municipal de Trânsito de Poços de Caldas, em parceria com o Corpo de Bombeiros, realizou um simulado de acidente de trânsito nas dependências da antiga estação da Fepasa. A ação teve como principal objetivo o treinamento das equipes de emergência e a conscientização da população sobre a importância da prevenção e do atendimento ágil e eficiente em situações reais.

O exercício simulou um cenário de desencarceramento de uma vítima presa às ferragens, exigindo a atuação coordenada entre agentes de trânsito, bombeiros e equipes de resgate. Durante a simulação, foram demonstradas técnicas de salvamento, controle do tráfego, isolamento da área e prestação de primeiros socorros, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança.

De acordo com o coordenador de Transporte da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Lucas Ferreira, ações como essa são fundamentais para aprimorar o preparo técnico e fortalecer a integração entre os órgãos envolvidos. “Nosso objetivo é garantir que as equipes estejam cada vez mais capacitadas para agir de forma rápida e eficiente em casos reais. Além disso, o simulado serve como um importante alerta à população sobre os riscos no trânsito e a necessidade de atitudes responsáveis.”

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a segurança viária e a preparação contínua dos profissionais que atuam na linha de frente em emergências. Além de promover a integração entre os órgãos envolvidos, o simulado também teve caráter educativo dentro da campanha Maio Amarelo , que busca conscientizar motoristas, pedestres e ciclistas sobre a necessidade de um comportamento mais responsável no trânsito.

A atividade foi acompanhada por representantes das instituições participantes e por cidadãos que transitavam pela área, ampliando o alcance da mensagem de prudência, respeito às leis e valorização da vida.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas