Secador de café pega fogo na Zona Rural de Três Pontas

Não houve feridos e o CBMMG teve apoio de dois caminhões pipas para reabastecimento

Foto: Corpo de Bombeiros

Na noite desta terça-feira (03/09), um incêndio de grandes proporções atingiu a zona rural de Três Pontas, Sul de Minas Gerais. O sinistro teve início em um amontoado de palhas de café e rapidamente se alastrou para um secador de café, exigindo uma operação intensa de combate que durou a noite inteira.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram acionadas e trabalharam para controlar as chamas. Aproximadamente 17.000 litros de água foram utilizados na operação, que contou com o apoio crucial de dois caminhões-pipa para o reabastecimento dos veículos de combate ao fogo.

Apesar da gravidade do incêndio, felizmente, não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades, e a rápida resposta das equipes envolvidas foi essencial para evitar danos ainda maiores à propriedade e à produção local.

Fonte: Corpo de Bombeiros