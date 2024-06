SAMU participa de simulado de múltiplas vítimas em Extrema

O simulado ocorreu na Praça Presidente Vargas, promovido pelo 3º Pelotão de Bombeiros de Extrema

Foto: CISSUL / SAMU

Recentemente, no município de Extrema, o CISSUL/SAMU participou do simulado realístico de acidente automobilístico com múltiplas vítimas em prol do mês de conscientização e prevenção de acidentes de trânsito – Maio Amarelo.

O simulado ocorreu na Praça Presidente Vargas, promovido pelo 3º Pelotão de Bombeiros de Extrema, com intuito de treinar a destreza operacional no deslocamento em comboio eno atendimento emergencial em equipe, além de conscientizar a população sobre a adoção de medidas educativas e seguras no trânsito.

O CISSUL/SAMU foi representado pelo Condutor de Ambulância, José Guilherme Oliveira e Técnico de Enfermagem, Danilo Dantas de Souza.

O CISSUL/SAMU agradece o convite do 3º Pelotão de Bombeiros de Extrema e parabeniza ações como esta que visa objetivos coletivos, e ressalta a importância da parceria entre as entidades, buscando sempre a melhoria contínua dos serviços prestados à população sul mineira.

Fonte: CISSUL / SAMU