Projeto da criação da Guarda Municipal de Pouso Alegre é encaminhado à Câmara

Iniciativa visa fortalecer a segurança pública local e promover maior proteção aos bens, serviços e instalações municipais.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Na tarde desta quinta-feira (27), a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre apresentou à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 1.572, de 21 de março de 2025, que institui a Guarda Civil Municipal de Pouso Alegre. A iniciativa, de autoria do Poder Executivo, visa fortalecer a segurança pública local e promover maior proteção aos bens, serviços e instalações municipais.

A Guarda Civil Municipal será uma corporação civil, uniformizada e armada, subordinada ao Chefe do Poder Executivo Municipal e vinculada à Secretaria Municipal de Defesa Social. Sua atuação será pautada por princípios como a proteção dos direitos humanos, preservação da vida, pacificação de conflitos e uso proporcional da força.

Entre as competências da Guarda estão:

Patrulhamento preventivo e ostensivo em espaços públicos;

Proteção ao patrimônio ecológico, histórico e cultural do município;

Colaboração com órgãos de segurança pública em ações integradas;

Patrulhamento preventivo e ostensivo para segurança urbana, rural e escolar;

Realizar a Patrulha Maria da Penha e ações específicas de prevenção para o enfrentamento a violência contra as mulheres, atuando em rede com órgãos estratégicos;

Apoio à segurança escolar e aos grandes eventos;

Desenvolvimento de ações educativas contra a violência.

O ingresso na corporação será realizado por meio de concurso público, com 50 (cinquenta) vagas para Guardas Municipais com etapas como prova objetiva, teste físico, avaliação psicológica e curso de formação.

Os guardas passarão por capacitação específica com matriz curricular adaptada às atividades da corporação. A formação incluirá cursos técnicos e avaliações periódicas para os que portarem armas de fogo.

A Guarda contará com uma Corregedoria para apuração disciplinar e uma Ouvidoria independente para receber denúncias e sugestões da população. Ambas as estruturas garantirão transparência e eficiência na atuação da corporação.

O projeto prevê a criação do Estatuto e Código de Ética próprios para a corporação em até 90 dias após sua promulgação. Além disso, o “Dia do Guarda Civil Municipal” será celebrado anualmente na data da publicação da lei.

“A segurança é uma das principais preocupações da nossa comunidade. A criação da Guarda Civil Municipal é uma resposta direta a esse pedido, fruto de um trabalho técnico, planejado e responsável”, afirmou o Prefeito Coronel Dimas.

“Nossa equipe está dedicada a garantir que a corporação seja armada, técnica e capacitada, com um treinamento de alto nível. Queremos uma Guarda próxima ao cidadão, preparada para atuar com eficiência e humanidade”, declarou o Secretário de Defesa Civil e Social, Anderson Silveira.

Reforma Administrativa

O Projeto de Lei nº 1.571, também apresentado pelo Poder Executivo de Pouso Alegre, propõe mudanças estruturais significativas na administração municipal, com a elevação de superintendências ao status de secretarias. Entre as principais alterações estão a transformação da Superintendência de Defesa Social em Secretaria Municipal de Defesa Social, que assumirá a gestão da Guarda Civil Municipal e ações de segurança, e da Superintendência de Esporte em Secretaria Municipal de Esporte, ampliando sua atuação no desenvolvimento de políticas esportivas e promoção de atividades físicas no município. Além disso, a Superintendência Municipal de Cultura será elevada à Secretaria Municipal de Cultura, fortalecendo sua capacidade operacional na promoção cultural.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre